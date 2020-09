Být krásná v každém věku už není jen výsada celebrit.

Máte pocit, že se na vašem těle začínají projevovat přibývající roky a ani pravidelná péče o pleť a správná životospráva už nezabírají? Nemusíte zoufat. Odborníci z Clinic for Luck vám prozradí, jak snadno získat ploché bříško nebo plnější dekolt

Každý člověk touží po tom, aby byl pro ostatní přitažlivý a sám se svým tělem spokojený. Lidské tělo se ale v průběhu let proměňuje a stárne. Nikdo nemůže vypadat po celý život jako v mládí. Kůže ztrácí pružnost, svaly ochabují, přibývá podkožního tuku a začínají se objevovat vrásky. Je to nezvratný proces, který lze ovšem zásadním způsobem zpomalit. Přední plastičtí chirurgové z Clinic for Luck umí zmírnit dopady stárnutí a dopřát vám přesně takovou figuru i tvary, po jakých toužíte.

Zvětšení prsou

FOTO: Clinic for Luck

Zvětšení prsou

FOTO: Clinic for Luck

K výrazné změně stačí málo

Mnoho lidí, kteří nejsou spokojení se svým vzhledem nebo tělem, se často bojí zákroků plastické chirurgie nebo se ostýchají navštívit plastického chirurga. Tyto obavy jsou ale úplně zbytečné, jak se mimo jiné shodují špičkoví plastičtí chirurgové MUDr. Pavel Giebel a MUDr. Josef Němeček, kteří fungují na klinice plastické chirurgie Clinic for Luck. Oba poskytují nezávazné konzultace, během kterých klientům ukážou možnosti, jak by jim mohli pomoci splnit jejich přání. „Lidé se obávají chirurgických zákroků, protože mají pocit, že jsou velmi invazivní. Při současném stavu moderní medicíny to ale ve většině případů není pravda a celá řada zákroků je maximálně šetrná,“ upřesňuje MUDr. Pavel Giebel a k tomu ještě dodává, že v mnoha případech stačí jen drobný zákrok, díky kterému dojde k zásadní změně k lepšímu.

Plastika břicha

FOTO: Clinic for Luck

Liposukce

FOTO: Clinic for Luck

Jde to i bez skalpelu

Když se řekne plastická chirurgie, většině lidí vytane na mysli operační sál a chirurgický zákrok. „To ale nemusí být vždy pravda, protože řadu projevů stárnutí lze vyřešit ambulantně, během několika desítek minut a bez invazivních metod,“ vysvětluje MUDr. Josef Němeček z Clinic for Luck.

MUDr. Pavel Giebel a MUDr. Josef Němeček

FOTO: Clinic for Luck

Samozřejmě, že zvětšení prsou (augmentaci), liposukci nebo plastiku břicha není možné provést bez chirurgického výkonu. Existuje ale mnoho zákroků, které zmírní nebo úplně vyřeší projevy stárnutí. Jedná se především o nedostatky v obličeji, jako jsou vrásky, povislé koutky úst, oční víčka nebo povolená kůže ve tvářích. Takové problémy umí plastická chirurgie vyřešit neinvazivně a během chvilky.

Pokud toužíte po mladistvějším vzhledu, pevnějším bříšku nebo prsou přesně podle vašich představ, můžete vyzkoušet nezávaznou konzultaci na Clinic for Luck. Zkušení lékaři s vámi proberou vaše přání a představy a navrhnou nejvhodnější zákrok vám přesně na míru. O služby a péči lékařů MUDr. Pavla Giebla a MUDr. Josefa Němečka je velký zájem, protože patří mezi přední specialisty ve svém oboru a volí nejmodernější a nejšetrnější postupy. Více informací na webu kliniky www.clinicforluck.cz. ■