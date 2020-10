Jedna z nejkrásnějších českých operních pěvkyň řešila vážné problémy. 70 členů slavného sboru muselo do karantény

Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková Herminapress

"Bylo mi velice líto celého sboru, a také kolegy Svatopluka Sema, který na to bohužel doplatil. Na Dvořákovo Te deum jsem se velice těšila, ale jak se říká „všechno špatné je pro něco dobré“. Měla jsem tu čest se představit v orchestrální úpravě Dvořákova písňového cyklu Milostné písně, což byla pro mě v tomto obsazení premiéra a nádherný úkol," řekla Super.cz Kateřina.

"Já jsem naštěstí ještě v izolaci nebyla, ale karanténní stavy mě ovlivňují každodenně. Není dne, kdy by se něco neměnilo. Musím být velice flexibilní, stále připravena čelit dalším překážkám. Častokrát je to vyčerpávající. Nicméně jsem stále vděčná za to, že můžeme lidem stále přinášet radost a potěšení," říkala před několika dny operní pěvkyně. To ale ještě netušila, že se kvůli šíření koronaviru od pondělí zruší operní představení a muzikály.

Ona sama kvůli covidu přišla o řadu vystoupení, a to především v zahraničí. Je ráda, že mohla vystupovat alespoň v Česku.

"O práci v zahraničí jsem přišla na začátku vypuknutí pandemie. Naštěstí se koncerty podařilo přesunout do roku 2022. Tiše doufám, že všechna krásná představení a koncerty, nehledě na to, jestli jsou či nejsou v zahraničí, se podaří zrealizovat," dodala Kněžíková, která je manželkou naší největší operní hvězdy Adama Plachetky. ■