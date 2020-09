Oprávněný strach z nákazy. Na focení s gazelou Kobzanovu museli mít všichni bez výjimky roušky

Před odletem na Floridu stanula před objektivem. Foto: archiv B. Rajské

Než odletěla s rodinou za velkou louži, absolvovala Diana Kobzanová (38) focení pro Beatu Rajskou (57). Za zmínku stojí, že modelka pro návrhářku v minulosti nikdy nefotila v jejích modelech, a to se obě znají víc než dvacet let. „Musím se přiznat, že to byla příjemná změna,“ svěřila se Super.cz Diana.

Samotném focení pod taktovkou fotografa Petra Kozlíka probíhalo na letišti Aero Vodochody. „Pro mě to byla zajímavá zkušenost, protože do těchto míst se člověk běžně nepodívá. Navíc i přes velké vedro byl celý tým úžasný a vstřícný,“ říká modelka, která si před návratem do Ameriky určila podmínku, že všichni na place musí být vybaveni rouškou. „Nejde o to, že bych panikařila, ale měli jsme s rodinou odletět domů do Ameriky a bála jsem se, abych neonemocněla. To bych musela zůstat v karanténě a byla by to velká komplikace,“ krčí rameny Diana.

Návrhářka byla nadšená, jak modelce role silné ženy sedla. „Diana se v úloze femme fatale vyžívala. Měla můj obdiv za to, jak zvládla pózovat v obrovském vedru. Byli jsme nuceni fotit v pravé poledne za přímého slunce," ocenila Rajská profesionalitu Kobzanové.

Světlo světa spatřily první snímky z focení a vy si je můžete prohlédnout v našem článku. „Fotky jsou krásné, všichni jsou zdraví, tak to dobře dopadlo,“ vzkázala už ze svého domova na Floridě Diana Kobzanová. ■