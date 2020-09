Vítr čechral modelkám vlasy i sukně. Bezděková byla na mole vidět v celé své kráse

Andrea Bezděková předvedla krásně tvarované nožky. Foto: Archiv B. Rajské

Nějakou dobu to trvalo, než si Beata Rajská (57) našla cestičku k modelce Andree Bezděkové (25). Návrhářka je známá tím, že si tým svých oblíbených modelek příliš neobměňuje. Nyní se do skupiny jejích oblíbenkyň, mezi které patří Veronika Chmelířová, Petra Růžičková či Karolína Mališová, přidala i Andrea .

Od momentu, kdy držitelka titulu Česká Miss 2016 předváděla pro Rajskou na jaře poprvé, ji má designérka na všech přehlídkách.

„Vůbec jsem nečekala, že tato drobná dívka může mít tak neskutečný potenciál a přehlídky s ní, stejně jako rozhovory s ní, mne baví,“ nechala se slyšet Rajská.

„Jsem upřímně vděčná při každé příležitosti, kdy její šaty mohu vynést. Ta letošní kolekce je absolutní klenot, a kdybych měla ukázat na jedny nejhezčí, tak raději na žádné. Vystřídala jsem několik modelů a mám pocit, že ty šaty vám samy sdělí, jak se v nich cítit,“ komentuje spolupráci Bezděková a jedním dechem dodává: „Líbí se mi filozofie, jakou razí Beata pro výběr svých modelek. Není to náhodná selekce. Přijetí do jejího týmu si člověk musí zasloužit. O to víc si toho člověk může následně vážit.“

Andrea nechyběla ani na poslední letní přehlídce Beaty Rajské v nádherných prostorech znojemských vinic Lahofer. Sice mluvíme o letní přehlídce, ale léto na vinici bylo v ten den jenom dopoledne, protože odpoledne a večer byla neskutečná zima. Navíc se k tomu přidal vítr, který holkám čechral nejen vlasy, ale i šaty, takže Andrea šla jeden ze závěrečných modelů téměř bez šatů.

ČTĚTE TAKÉ: Jsou nový pár? Miss Bezděková promluvila o vztahu s hvězdou Slunečné Markem Lamborou

„Vítr zvedl všechny vrstvy a Andrejka byla vidět v celé své kráse. Ale musím dodat, že Andrea zvládla pózování s noblesou,“ směje se návrhářka. Modelka si ale na nic nestěžovala. ■