Tři roky před sedmdesátkou nemá plastiku. Známe tajemství mladistvého vzhledu Dagmar Havlové

Dagmar Havlová promluvila o svém mladistvém vzhledu. Super.cz

Za tři roky oslaví sedmdesáté narozeniny. Dagmar Havlová (67) na svůj věk ale rozhodně nevypadá. A jde to i bez plastik.

"Na svůj věk si nepřipadám. Nikdy jsem neřešila, kolik mi je. Asi je to dobrá mysl, dobré geny a hodně se mazat v obličeji. A také nechodit na sluníčko," řekla Super.cz Dagmar Havlová.

"Dřív se říkalo, že po třicítce si za svoji vizáž každý může, tak já říkám po šedesátce. Nepoužívám žádné výjimečné věci. Cvičím obličej, vše je ale nárazové. Na kosmetiku nechodím skoro vůbec. Na dobré krémy si potrpím, to ano, nesnáším suchost v obličeji," vysvětluje.

Často se v souvislosti s jejím jménem mluví o plastikách. "Plastiku nemám. To je ale zbytečné říkat, protože si všichni budou myslet, že lžu. Je to jedno. Mám všechno, Havlová má všechno, může si to dovolit," dodala se smíchem herečka na křtu charitativního kalendáře Psí život, který už podeváté běží pod taktovkou Patricie Pagáčové. ■