Než se z nich staly sexy divy, propotili tepláky. Dva čeští hezouni se ve Tváři změnili k nepoznání

Poznáváte českého zpěváka a herce? Foto: archiv TV Nova

Tohle vystoupení mu dalo pořádně zabrat. Albert Černý (31) se ve čtvrté epizodě show Tvoje tvář má známý hlas předvede v senzační proměně. Zpěváka tentokrát čekal nejen duet, ale navíc se musel stát ženou, a to americkou herečkou a sex symbolem Jane Russell.

„Musím říct, že takhle jsem netrénoval snad nikdy, i přesto jsem si tréninky moc užil. V momentě, kdy cítíte, že to jde, tak jsem se i usmíval do zrcadla a říkal si, že to je ono,“ svěřil se Albert Černý, který bude vystupovat společně s Robertem Urbanem jako americké hvězdy Marilyn Monroe a Jane Russell.

„Robert se stejně jako já rozhodl, že bude trénovat přesčas, že tomu dá všechno, co může, takže mezi zkouškou v divadle a premiérou přijel na dvě hodiny, propotil tepláky, tričko a jel zase dál. Moc se mi na starých klipech líbí, že je tam dobrá ženská důstojnost, taková sebehodnota, takže jsme se s Robertem snažili tam dát takové to, že jsem krásná, vím o tom, ale je tam ta důstojnost, což je důležité,“ dodal Albert, který tentokrát bude opravdu k nepoznání. ■