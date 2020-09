Ruší jí akce i na leden: Moderátorku Zorku Hejdovou živí internet a manžel, který se vrhl na pořady o bydlení

Zora Hejdová nevydělává jako moderátorka, živí ji Instagram. Super.cz

"Firemní akce nebo plesy, které jsem měla naplánované na podzim a zimu, už jsou pasé a ruší se ve velkém. Nikdo neví, co bude, a dokonce už se mi stalo, že zrušili i akci na 31. ledna příštího roku," přiznala.

V současné době ji živí rádio a zejména Instagram, kde má 241 tisíc sledujících. "Takže si nemůžu stěžovat, protože mám spoustu kolegů, kteří jsou živi jen z těch akcí nebo divadel. Kultura stále jede a doufám, že to nebude jako na jaře," věří.

"Doba je taková, že jen ten internet běží korona nekorona, takže většina z nás, co jsou aktivní online, je za to teď ráda. Nechci všem říkat: Buďte youtubeři a živte se na Instagramu. Ale je to výhoda mít i jinou formu výdělku," míní.

A kdyby bylo nejhůř, postarat se o ni může manžel Míra Hejda (36). Ten se totiž začal orientovat na bydlení. "Točí pořady, mají projekty, ale jsou ve velmi omezeném týmu. Mají jednu televizi o architektuře, druhou o bydlení. Mají projekty s různými developery a velkými firmami. Domy se pořád staví, tenhle trh pandemie až tak nepostihla, staví se ostošest a pořád je o čem točit," nemusí mít starost o budoucnost Zorka. ■