Stěhování do Ostravy byla velká deprese: Kristýna Leichtová nerozuměla kolegům, oni zase jí

Kristýna Leichtová Super.cz

"Je pravda, že teď trávím čas hlavně s dětmi, tak je potřeba, abych byla občas mezi lidmi," vysvětlovala na křtu projektu Jsem žena, jsem Evropa, proč vyráží i na společenské akce, s nimiž není pracovně propojena. "Takže pendluji mezi Ostravou a Prahou, ať už vlakem, nebo autem," dodala.

Momentálně má Kristýna pracovní volno. "Vlastně celé září, což je můj narozeninový měsíc, jsem měla volnější a užila jsem si to i díky krásnému počasí. A co bude teď, je zatím ve hvězdách. Uvidí se, jestli se bude hrát v divadle. Mně by měla začít sezóna od konce října v divadle v Ostravě. Pojala jsem to tak, že když už tam jsem, tak co bych si tam taky nezahrála," krčila rameny.

A jak si vůbec v Ostravě zvykala? "Teď už to docela jde, ale ze začátku byla velká deprese. Jsem ze západu, z Plzně, a tam je to úplně jiná nátura. Kolikrát ani nerozumím tomu, jak mluví, oni zase mnohdy nerozumí mně. Dokonce jsem kolegům v divadle koupila slovník plzeňského jazyka, tak už se trochu orientují," smála se. ■