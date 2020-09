Dvě ze tří dcer Jacka Osbourna mají koronavirus: Jedné z nich jsou teprve dva roky

Jack Osbourne s nejstarší dcerou Pearl Profimedia.cz

Jack Osbourne (34) je pyšným otcem tří dcer Pearl Clementine (8), Andy Rose (5) a Minnie Theodory (2), které má s exmanželkou Lisou Stelly. V podcastu Pretty Messed Up nyní prozradil, že dvě z jeho dcer mají koronavirus.

„Můj dům se stal semeništěm viru. Dvě moje dcery mají COVID-19,“ uvedl s tím, že se nakazily od jednoho z jeho zaměstnanců. Dále doplnil, že nemoc snášejí dobře, mají pouze zvýšenou teplotu a rýmu.

„Už nemá žádné příznaky, ale technicky je pořád infekční, protože ještě neuplynuly dva týdny,“ doplnil k jedné z dcer.

Osbourne nejmenoval nakažené dcerky, ale jeho matka Sharon se nedávno nechala slyšet, že se musela izolovat, protože je její vnučka Minnie pozitivní.

Jack se sám chrání, jak může, a neustále nosí respirátor. Trpí totiž roztroušenou sklerózou, a přestože kvůli nemoci nepatří vyloženě do rizikové skupiny, bojí se o své zdraví.

„Nedávno jsem mluvil se svým neurologem a vysvětlil mi, že nemoc, kterou trpím, není jako cukrovka. Je to jiné. Ale nevědí, jestli mě to v případě nákazy nepřeválcuje. Mohly by se vyskytnout nějaké problémy,“ vysvětlil.

Jackův otec Ozzy Osbourne (71) se v průběhu pandemie také izoluje. Kvůli věku a Parkinsonově chorobě by pro něj mohl být virus rovněž nebezpečný. ■