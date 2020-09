Kvůli pandemii nesmí za milencem: Krásná česká herečka za fotbalistou do Holandska nemůže, je pro ně riziková

Sára Sandeva má kvůli pandemii trable v lásce. Super.cz

Za přítelem, Václavem Černým, který hraje fotbal v Holandsku, se kvůli opatřením v rámci pandemie hned tak nepodívá.

"Teď jsem přiletěla z Bělehradu do Prahy, samozřejmě jsem si nechala udělat covid testy, ovšem pro Holandsko už to nestačí. Tam musí být Češi kromě negativního testu navíc dva týdny v karanténě, takže není možné tam přiletět na otočku, když mám třeba čtyři dny času. Před třemi týdny jsme se viděli s přítelem v Německu, ale i tam jsou už karanténní opatření pro větší část Česka a já má v občance bydliště v Praze," řekla Super.cz Sára, kterou jsme potkali na křtu projektu Jsem žena, jsem Evropa.

"Je to něco, co neovlivním. Máme s partnerem nějaké společné volno, ale v nejbližší době to není, zvlášť ještě s tím zkoušením Kouře. Tak až to půjde, poletím do Holandska a budu klidně celou dobu zavřená doma," krčila rameny.

My jí tedy ještě poradili, že by si s přítelem mohli dát rande v Polsku, kam se dá zatím létat z obou zemí. "Také možnost. Jestli mě uvidíte postovat fotku z Varšavy, tak jsem dala na vaši radu," smála se Sára. ■