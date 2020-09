Film Bábovky podle bestselleru Radky Třeštíkové má po premiéře: Jak to spisovatelce, známé ze StarDance, i herečkám seklo?

Radka Třeštíková uvedla do kin film Bábovky podle svého bestselleru. Super.cz

Dlouho očekávaný film Bábovky podle stejnojmenného bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové, (39) známé i jako tanečnice ze StarDance, je konečně v kinech. Jednoduché to prý nebylo. "Vzniklo 54 verzí scénáře s různými postavami i prostředími. Možná by z toho byly dva další filmy," smála se Třeštíková, která na filmu spolupracovala s režisérem Rudolfem Havlíkem.

V knize je dvanáct hlavních postav, počet se snížil na sedm, ale stejně dalo samozřejmě práci vytvořit filmový příběh tak, aby se divák neztratil. Bylo potřeba najít i typy, které se na jednotlivé role hodí, takže se zde objeví celá škála hvězd. Ženy, na nichž děj stojí, ztvárňují Lenka Vlasáková (48), Bára Poláková (36), Táňa Pauhofová (37), Jana Plodková (39), Kristýna Podzimková, Brigita Cmuntová a mladinká Denisa Biskupová.

"Některé typy jsme s Rudolfem měli jasné hned. Ale například Jana Plodková načetla pro audioknihu úžasně postavu Karolíny, ale nakonec jsme z ní udělali Lindu a myslím, že to byl skvělý nápad," vyprávěla nám Třeštíková, jak se Plodková ve filmu místo makléřky toužící po dítěti stala prostitutkou.

Samotného natáčení se Radka často účastnit nemohla, protože zrovna trénovala na StarDance. S výsledkem je ale spokojená. "Jsem dokonce moc spokojená. Myslím, že je to divácky hezký film pro spoustu věkových kategorií. Má to strašně příjemnou atmosféru a podařilo se nám to natočit přehledně, protože velké množství postav bylo největší nebezpečí," uzavřela spisovatelka, která už pracuje na nové knize, která by měla být hotová do jara.

My jsme si s Radkou povídali po projekci filmu pro média, jak to jí i herečkám, jež se ve filmu objevily, slušelo na slavností premiéře Bábovek, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■