Gigi Hadid se stala maminkou: Takhle sladce se s partnerem vyjádřili k narození dcery

„Naše holčička je tady, zdravá a krásná,“ ujistil Malik fanoušky ve svém prohlášení na Twitteru. „Snažit se slovy vyjádřit, jak se nyní cítím, je nemožné. Láska, kterou cítím k tomuto malému človíčku, je nad moje chápání. Jsem vděčný, že ji znám, pyšný, že ji mohu nazývat svou, vděčný za život, který spolu prožijeme.“

Our baby girl is here, healthy & beautiful❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw