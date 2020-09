Smutné dny Muže roku Pepy Kůrky: Po rozchodu se sexbombou Mottlovou mu zemřel milovaný dědeček

Josef Kůrka Super.cz

S Mužem roku 2016 Josefem Kůrkou jsme se potkali poprvé od rozchodu s herečko u Bárou Mottlovou (34). Pořád se z toho ještě neoklepal. "Je mi to líto, ale život jde dál. Prostě už jsme v tom nechtěli pokračovat. Uvidíme, co přijde. Určitě si nebudu hledat další přítelkyni a zůstanu nějakou chvíli sám," řekl Super.cz.

S ním jsme se potkali na setkání finalistů letošního ročníku soutěže mužské krásy, kde rozdával rady a zkušenosti.

"Radil jsem jim hlavně to, aby byli přirození a že to není úplně kulturistická soutěž, protože mi přijde, že to tak kluci brali. A hlavně byli sami sebou a odpovídali nějak normálně a nepřipravovali si to dopředu, protože pak to nikoho nebaví," vysvětlil.

Momentálně bydlí Pepa u kamaráda, ale shání pronájem bytu, aby měl kam složit své věci, které si nechal u babičky a dědy, kteří ho v podstatě vychovali.

"Měl bych podepsat smlouvu na byt, zpátky do Slaného se mi vracet nechce, v Praze jsem si zvyknul. Takže teď je to složité, ale až budu mít byt, nějak se to zvládne a bude to dobrý," doufá Pepa.

ČTĚTE TAKÉ: Jako matka se synem? Sexy Bára Mottlová vrací po rozchodu úder expartnerovi!

To se mu ovšem nesplnilo. Pár dní po našem setkání mu totiž v osmasedmdesáti letech zemřel milovaný dědeček Josef. "Bolest, smutek, prázdnota. V jednom týdnu jsem schytal hodně ran. Rozchod, smrt. Modlím se za lepší zítřky," vyznal se Pepa na sociální síti. ■