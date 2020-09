Z kapely Holki budou Silikonki: Po Nikole jde na plastiku prsou Katka, Radana musí na operaci kvůli strachu z rakoviny

Katka Brzobohatá z kapely Holki jde na plastiku prsou. Super.cz

"Kateřině se to hrozně líbilo, pořád na mě koukala a sama by to potřebovala, tak jsme tady teď ve dvou. Já na kontrole, ona na konzultaci," řekla Super.cz Nikola.

"Pravdou je, že velká prsa jsem neměla nikdy a po kojení už mi skoro zmizela. Vždyť jsem každé dítě kojila deset měsíců," svěřila Katka, která je trojnásobnou maminkou.

Stejně jako Nikola by si i Katka přála plné trojky. "Když to dobře dopadne, za týden bych měla jít na operaci a těším se jako malá holka. Oproti holkám vypadám i v kostýmech na vystoupení opravdu nehezky. S panem doktorem jsme se domlouvali na implantátech 335 mililitrů," prozradila.

Operace prsou, nikoli však z estetických, ale ze zdravotních důvodů, čeká i jejich třetí kolegyni Radanu Labajovou. "Je naštěstí zdravou nositelkou genu BRCA2 a čeká ji nejdřív celková mastektonomie," upřesnila Katka.

Radaně na rakovinu zemřeli oba rodiče a onemocněla i její sestra. "Takže už nebudeme Holki, ale Silikonki," odlehčila na závěr Katka. ■