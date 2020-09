Čtyři kila největšího štěstí: Renata Langmannová porodila holčičku

Renata Langmannová s manželem a novorozenou holčičkou Foto: Instagram R. N. Langmannové

Pro Českou Miss z roku 2006 jde o první dítě, Novotný má z předchozího vztahu dceru Trinity.

Ještě minulý týden se Renata zúčastnila zahájení charitativní akce Hýbejte se s Teribearem. Do sportovních výkonů už se samozřejmě nepouštěla. „Budu se hýbat možná jen v porodnici po chodbách,“ smála se.

Na porod se modelka nijak zvlášť nepřipravovala, spoléhala se na instinkty. „Nemám za sebou žádné speciální kurzy, lekce dýchání a podobně. Byla jsem jen na předporodním kurzu, abych věděla, co mě čeká a nemine, jelikož jsem prvorodička. Spoléhám na to, že mi příroda řekne, co mám dělat. Jsem i v tomto klasik,“ řekla Super.cz.

Těhotenství manželé oznámili letos na Den matek, kdy už byla Renata v šestém měsíci těhotenství. Tomu, aby zprávu zveřejnili, až sami uznají za vhodné, napomohla karanténa. ■