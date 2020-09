Kristýna Leichtová se předvedla v plavkách: Ukázala postavu tři měsíce po porodu

Kristýna Leichtová Foto: instagram K. Leichtové

Jsou to tři měsíce, co se Kristýna Leichtová (35) stala podruhé maminkou. V červnu přivítala na světě druhou dceru a k prvorozené Dorotce, která přišla na svět v srpnu 2018, přibyla ještě Rozárka. Herečka, která si své mateřské povinnosti nadmíru užívá, se nyní rozhodla pochlubit fotkou v plavkách.

„Prosím vás, poraďte! Tuhle fotku sem můžu dát? Není to moc? Nebo málo? Nebo si to mám schovat do rodinného alba,“ svěřila se k fotce po plavání. „Takhle vypadá šťastná máma v mém podání! Hodinka a půl samoty! Já ji obohatila o plavání a pak kávu! Dokonce jsem si pořídila permanentku a určitě budu chodit,“ dodala Kristýna, která předvedla své tělo v jednodílných plavkách.

„Muži! Jestli nevíte, co pořídit svým ženám k narozeninám, svátku, výročí, nebo prostě jen tak, že je máte rádi, dejte jim čas jenom pro ně. Je to neuvěřitelně léčivé! Z unavené, vyčerpané, neupravené, vztahovačné, přecitlivělé, hádavé ženy se vám vrátí vyzenovaná víla,“ dodala dvojnásobná maminka. ■