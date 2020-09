Zpěvačka Verony se pochlubila rostoucím bříškem: Nahoře má už 6 kilo

Veronika Stýblová Foto: Instagram V. Stýblové

Zpěvačka kapely Verona před pár dny oznámila radostnou zprávu. Již za pár měsíců se stane Veronika Stýblová maminkou a s manželem čeká svého prvního potomka. A to několik měsíců poté, co řešila rakovinu děložního čípku a musela na operaci. O to víc je za svůj požehnaný stav vděčná.