Po zrušení 40 vystoupení přišla další rána pro Daru Rolins: Není si jistá, jestli ji pustí do země, kde se narodila

Pro česko-slovenskou zpěvačku je mnohem složitější se nyní dostat i do své rodné země. Během víkendu se na Slovensko přece jen chystá. „Mám tam domluvené dvě vystoupení na módní přehlídce. Máme pozvání od pořadatele, na základě kterého bychom měli projít hranice. Sama jsem na to zvědavá a napjatá, protože se věci mění každou chvíli,“ krčí rameny. „Zvykla jsem si na to, že na Slovensko můžu a ze stávající situace jsem smutná. Tenkrát byla velmi přísná pravidla a bylo to fatální a dlouhodobé. Je to strašně zvláštní stav,“ dodala Dara na představení nových chytrých hodinek.

Bez činnosti ale umělkyně nezůstává. „Mám spoustu spoluprací, které mě živí a věnuji jim spoustu kreativity. Kromě toho, že jsem už popáté vydala svůj diář, tak uvažuji o tom, jak bude vypadat ten nový. Tvořím videoklip a měla bych odjet na Slovensko točit klip. Je spoustu aktivit, které dlouho plánuju a díky koroně byl čas se jim věnovat,“ popsala své aktivity Dara Rolins a jedním dechem s klidným hlasem dodala: „Vše se děje tak nějak přirozeně a je tak, jak má být. Opět se potvrdilo, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nastává jiný způsob mého snažení a věřím, že to všechno zpracuji ve svůj prospěch.“ ■