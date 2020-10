Na Bali ji tentokrát nejspíš nepustí. Vydrží to Dara Rolins letos bez zimní dovolené v exotice?

Pustí ji na její milované Bali? Super.cz

„Věřím, že to nakonec dobře dopadne. Hranice s Bali by měly být otevřené od prosince. Já se modlím, aby to tak dopadlo a mohli jsme odletět v lednu,“ říká zpěvačka, která ale už pro jistotu vymýšlí i jiné alternativy zimní dovolené. „Pokud se tak nestane, tak budeme muset najít jinou destinaci. Potřebuju střih a restart. Zima je tady nekonečná a já potřebuju strávit nějaký čas v teple,“ říká Dara.

Rolins v létě cestovala v rámci možností. „Měli jsme v plánu navštívit některé destinace, k čemuž nedošlo. Prozkoumali jsme naše okolí a dokonce došlo i na cestu do zahraničí. Byly jsme s Laurou v Itálii a já jsem si zajela na Ibizu. Bylo to sice výhradně v roušce a s určitými omezeními, ale i tak to mělo své kouzlo,“ říká Dara, která navíc měla možnost odletět do Paříže fotit titulní stránku česko-slovenské mutace Vogue. ■