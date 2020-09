7 slavných, kteří museli kvůli koronaviru odložit svatbu: Tyto hvězdy letos k oltáři nepůjdou

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez patří mezi hvězdy, které musely odložit svatbu. Profimedia.cz

Říká se, že když nejde o život, nejde o nic. To je sice pravda, ale pokud musíte posunout vytouženou veselku, nebo ji dokonce přeložit na neurčito, tak to trochu zamrzí. Přesně to za časů pandemie koronaviru postihlo páry po celém světě. A dokonce i některé celebrity. Podívejte se na slavné, kterým letos svatební zvony vyzvánět nebudou.