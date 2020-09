Premiéra dokumentu Karel odložena. Ivana Gottová má koronavirus!

Ivana Gottová Michaela Feuereislová

„Ivana Gottová má od dnešního rána, tj. 23. září, potvrzen pozitivní test na covid-19. Proto se bohužel nemůže zúčastnit novinářské projekce a tiskové konference, která je plánována na 30. září. Protože chce být Ivana Gottová ohleduplná k ostatním a neriskovat přenos viru na kohokoliv dalšího, slavnostní premiéra filmu se z 1. října odkládá na 14. října. V polovině října už bude celá rodina připravena film o Karlu Gottovi oficiálně představit a do kin slavnostně uvést,“ řekla Super.cz Aneta Stolzová z Karel Gott Agency.

Do českých a slovenských kin pak dlouho očekávaný snímek vstoupí podle plánu – tedy 15. října.

Oficiální trailer filmu Karel

Díky neobvykle otevřenému a intimnímu filmovému portrétu Karla Gotta si diváci budou moci slavného zpěváka připomenout v době, kdy uplyne rok od jeho úmrtí a rozloučení s ním.

Kvůli posunu vydání autobiografie Karla Gotta a odložení vzpomínkových prosincových koncertů čelili tvůrci dotazům a spekulacím, zda i film své uvedení do kin neposune na pozdější dobu.

Filmová vzpomínka na Karla Gotta ale jeho fanouškům zůstává. „Vím, že se příznivci mého manžela na film Karel moc těší, a cítím, že obzvlášť v této složité době by je náš film mohl povzbudit a inspirovat, protože je plný nejen obrovské energie a radosti z hudby, ale i silných emocí, vůle, statečnosti a smíření. Můj manžel byl vždy poslem dobrých zpráv, nechť je proto i uvedení filmu Karel na plátna v této době plné nejistot nadějí, že bude zase lépe. Jsem přesvědčená, že takto by si to náš Karel přál,“ míní Ivana Gottová. ■