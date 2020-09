Pět měsíců po porodu se nebojí tančit v prádle: Slavná modelka vyzývá ženy, aby se měly rády takové, jaké jsou

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Iskra na Instagramu sdílela video, v němž jednak rouškou nabádá sledující, aby šli volit, a také propaguje pozitivní vnímání ženského těla, tzv. body positivity.

Iskra se nedávno svěřila, že se snaží vrátit do formy cvičením, ale protože je maminkou, nezvládá cvičit pravidelně. Také přiznala, že měla kvůli kojení záchvaty úzkosti.

„Kojení je ku*va náročné. Neměl by být na ženy vyvíjen takový tlak, když to nezvládají. Nebo jim říkat, že když nebudou kojit, nenavážou s miminkem vztah. To je hovadina,“ nechala se slyšet v jednom z videí, v němž syna zrovna kojila.

ČTĚTE TAKÉ: Dokonalý dárek pro fanoušky: Plnoštíhlá modelka se k třicátinám nechala vyfotit nahá

Dnes už se nebojí syna přikrmovat, když nemá mléko. „Kéž bych na sebe nebyla kvůli tomu tolik přísná a měla příkrm připravený dříve. A hlavně se ho nebála použít. Je to velká úleva a nebudu se bát po něm sáhnout znovu,“ dodala. ■