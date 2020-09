Píše knihy o vztazích, sama má druhé manželství v troskách: Měla bych být sama, míní Vlastina Svátková

Vlastina Svátková o vztazích píše i podle svého života. Super.cz

S povídáním jsme začali u knížky. "Její název je pro mě taková metafora, že ve tmě je to, co nechceme vidět a děláme se lepšími, než jsme. Když se hodně nadechneme a podíváme se tam, tak se hodně dozvíme a podle mě je nutné si tím procesem projít, přiznat si, že nejsme dokonalí a máme i temné stránky. Musíme zjistit, kdo vlastně jsme, abychom mohli vytvářet nějaké zdravé vztahy," řekla Super.cz Svátková.

Sama přiznává, že její vztahy ideální nejsou a prochází manželskou krizí. "Je pravda, že jsme chodili na terapie a nemyslím si, že je za co se stydět. Je to naopak strašně dobře. Nakonec jsme vyhledali mediátorku Kateřinu Bělkovou, a za to jsem strašně vděčná. Snaží se spor urovnat tak, aby z toho dva lidé vyšli jako přátelé a ne jako lidi, co se nemají rádi navždy," doufá, že ať už to mezi ní a jejím mužem dopadne jakkoliv, nebudou se nenávidět.

"Moc si to přeju. A nejen kvůli synovi a vlastně všem dětem, což je to nejzásadnější, ale i kvůli nám samotným. Když si v sobě člověk nese zlobu a nenávist až do konce života, s tím druhým nechce promluvit, je to strašně zbytečná emoce, která ubližuje nám samotným. Držet si v sobě negativní věci," míní.

Vlastina sama absolvuje terapeutický kurz, její knihy pomohly mnoha ženám najít samy sebe, ovšem sama je tak trochu kovářova kobyla, která je bosa, a i když slovo rozvod během našeho rozhovoru nepadlo, je jasné, že je na řadě.

"Asi bych už měla být nějakou dobu sama. Neměla bych hledat pana božského a dokonalého, vsázet celý svůj život do rukou někoho cizího, ale soustředit se místo toho sama na sebe a dát samu sebe na první místo. To je teď můj plán," uzavřela. ■