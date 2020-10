Dana Morávková se po pár měsících opět rozloučila se synem: V Anglii ale musel do karantény

Dana Morávková Herminapress

„Syn už odletěl,“ svěřila Super.cz herečka, která s manželem a synem trávila celé léto. Po příletu musel Petr nejdříve do 14denní karantény. „Bude se učit přes počítač,“ uvedla Morávková, která po několikaměsíční pauze opět pracuje.

„Už jsem naskočila do práce, točíme Ordinaci v růžové zahradě, máme tam přísná opatření, maskérky mají respirátory, přes to mají roušky, jsou v tom celý den. My, pokud jsme nalíčení, tak máme štíty, celý tým má roušky nebo respirátory. Točíme, hraji divadlo,“ vyjmenovala Dana.

Návrat na prkna ji prý velmi dojal. „Když jsem odehrála první představení, tak mně i kolegům šly slzy do očí, jak jsme byli šťastní, těšili jsme se na to moc. Klobouk dolů před všemi diváky, opravdu jsou v rouškách a děkuji za herce,“ prozradila herečka.

Daninou další aktivitou je navrhování kabelek, které miluje. Představila už svou desátou řadu. „Přála jsem si, abychom měli elegantní nadčasovou kabelku, kterou může mít osmnáctiletá slečna i osmdesátiletá paní, pokud půjde do společnosti,“ dodala Dana, kterou do společnosti doprovázel její manžel Petr. ■