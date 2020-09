Brzy se stane podruhé maminkou: Hvězda (41) Zápisníku jedné lásky se už pořádně zakulatila

Rachel McAdams Profimedia.cz

Herečka Rachel McAdams (41) čeká své druhé dítě se scenáristou Jamiem Lindenem. A už se pořádně zakulatila. Do ulic LA vyrazila hvězda Zápisníku jedné lásky s rouškou na obličeji a pod oblečením bříško krásně vyniklo.

Rachel se stala poprvé maminkou v dubnu 2018, porodila chlapce. O několik měsíců později popsala mateřství jako nejlepší věc, co se jí kdy přihodila. Tehdy jí bylo 39.

„Čekala jsem na to dlouho… A nechtěla jsem do toho jít, než přišel ten správný čas,“ přiznala v rozhovoru pro The Sunday Times.

ČTĚTE TAKÉ: Drobná herečka, která tajila těhotenství až do sedmého měsíce, je maminkou

„Lidé mi říkali, že už nebudu žít svůj vlastní život, ale žila jsem sama se sebou 39 let. Už mi ze mě bylo špatně. Tolik jsem se těšila, až se konečně zaměřím na někoho jiného,“ dodala. Z druhého miminka je tak jistě neméně nadšená. ■