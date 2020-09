Zajímá vás, jak líbá Robert De Niro? Sharon Stone se o polibcích s ním barvitě rozpovídala

Sharon Stone Profimedia.cz

„Robert De Niro jednoznačně líbal nejlépe. Byl tím hercem, kterého jsem nejvíce obdivovala a moc jsem stála o to s ním spolupracovat. Možná proto, že jsem ho držela v tak mimořádné úctě, pro mě byl polibek s ním naprostým vrcholem,“ uvedla v show Watch What Happens Live Stone.

O své adoraci hollywoodské ikony později žertovala i ve smyslu, že by z něj byla nadšená, i kdyby ji praštil kladivem. „Byla jsem do něj jako herečka tak šíleně zamilovaná a nenapadá mě vůbec nikdo, s kým bych ho mohla srovnávat,“ dodala Sharon.

Stone a De Niro si zahráli pár ve filmu Martina Scorseseho s názvem Casino v roce 1995. ■