Markéta Konvičková probrečela odchod z porodnice. Nateklé oči, ale postavu má týden po porodu parádní

Markéta Konvičková Foto: archiv M. Konvičkové

"A teď to začíná. Oči nateklé, odchod z porodnice jsem obulela, šťastná a pyšná," prozradila Konvičková.

"Tu bambusovou dečku jsem měla vysněnou už od začátku těhotenství, a tak to uteklo, že teď už s ní přikrývám svoji dceru. Dokáže mi to někdo vysvětlit? To už jakože třeba za chvíli budu babička a mít vnoučata? Doufám, že někdo ten čas jednou zpomalí," dodala Konvičková.

Kdyby nedržela v autosedačce miminko, málokdo by tušil, že Markéta teprve před pár dny porodila. Na postavě by to rozhodně nikdo nepoznal. Už včera Markéta ukázala tělo v kalhotkách a crop topu. Ve formě bude doslova za chvíli! ■