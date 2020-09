Nej perličky z komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! Nesmrtelné hlášky, opilý herec i otravný Nárožný

Josef Dvořák a Luděk Sobota v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! Foto: reprofoto Jáchyme, hoď ho do stroje!

V 70. letech u nás frčely kondiciogramy. Byly založeny na myšlence, že celý náš život probíhá v pravidelných cyklech, tzv. biorytmech. Zadali jste datum svého narození a počítač po chvilce vyplivl přehled vašich biorytmů, tedy šťastných a kritických dnů. Kondiciogram si nechal vytvořit i hrdina filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) František Koudelka. Vydal se s ním do světa a zcela mu podřídil svůj život.

Nesmrtelné hlášky

Dnes již kultovní snímek z tvůrčí dílny Zdeňka Svěráka (84) a Ladislava Smoljaka (✝78) slavil ohromný úspěch – v kinech ho viděly tři milióny diváků. A lidé se na něj rádi podívají i dnes a stále se baví u nesmrtelných scének a zlidovělých hlášek. Kdo by neznal: „Slezte z toho lustru, Donalde! Vidím vás!“, „Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo?“, „Neber úplatky, neber, nebo se z toho zblázníš.“, „Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.“, „Coby dup, coby dup, to je takový překladatelský oříšek.“, „Kolik třešní, tolik višní.“, „Růže k lásce schůdeček, s úctou Béda Hudeček.“

Sobotova životní role

O roli Františka Koudelky se původně ucházeli Jiří Krampol (82) a Jan Hartl (68). Nakonec ji ale získal Luděk Sobota (77), a přestože v ní exceloval, Ladislav Smoljak s ním měl problém. Dokonce mu prý po premiéře řekl, že ten film zničil.

Těžko říct, proč ho vnímal tak negativně. Umíte si jako roztomilého a nesmělého popletu Koudelku představit někoho jiného? Sám Sobota si ze Smoljakovy výtky naštěstí nic nedělal. „Hrál jsem v hodně filmech, ale z nich je podle mě nejlepší tenhle,“ zmínil později herec, jehož honorář činil kolem 12 tisíc korun.

Prďola se nedožil padesátky

Postavu Františkova soka v lásce – výčepního Karla ztvárnil člen legendární Ypsilonky Karel Novák (✝49). Představitel „prďoly, co tady čepuje to pivo“ měl smutný konec. Tři dny před svými padesátinami spáchal sebevraždu. Podle kolegů měl problémy s alkoholem a nadměrné pití mu také ničilo vztahy. Absolvoval sice léčbu, ale nakonec zvolil dobrovolný odchod ze života.

Příležitost pro Nárožného

Komedie byla také filmovým debutem Petra Nárožného (82), kterému postava ambiciózního závodníka Volejníka sedla jak šitá na míru. I když měl ve scénáři jen pár drobných dialogů, režiséra Oldřicha Lipského (✝62) i oba scenáristy neustále bombardoval svými nápady: „S tím už byl trochu otravný,“ přiznal později Smoljak. Nárožný ale ve filmu vytušil velkou příležitost a byl rád, že v něm může naplno předvést svůj komediální talent.

Pár perliček na závěr

Film Šerif nemá odpoledne čas, na který se chodil cvičit v bitce František Koudelka, je fiktivní. Šerifa hrál René Přibil (✝71) a spolu s ním se v něm objevil i známý kaskadér Jaroslav Tomsa (✝85).

Josef Dvořák (78), který v Jáchymovi představuje automechanika Bédu Hudečka, to s auty opravdu uměl. Je totiž vyučeným automechanikem.

Jako docent Chocholoušek se představil Václav Lohniský (✝59), který si po odvysílání filmu musel zvyknout na to, že ho lidé začali oslovovat jménem této postavy. Mimochodem, jméno Chocholoušek se stalo i jakýmsi lidovým synonymem pro psychiatra.

Chocholouškovy saniťáky „Arnošty“ hráli František Husák (✝55) a Josef Hlinomaz (✝63). Husák se jednou během natáčení „společensky unavil“, čehož využil Hlinomaz k zesměšnění tehdejšího politika Gustáva Husáka. Do megafonu začal provolávat, ať se jdou všichni podívat na ožralého Husáka.

V Jáchymovi si zahrála i někdejší prvorepubliková hvězda Věra Ferbasová (✝62). Šlo o její poslední vystoupení na stříbrném plátně. Její filmový pes Gregor se ve skutečnosti jmenoval Andy.

Paní Nevyjelovou, které se dvořil Béda Hudeček, ztvárnila modelka Eva Fiedlerová, jež se v roce 1970 stala II. vicemiss ČSSR. Hlas jí propůjčila zkušená Jaroslava Adamová (✝87). ■