Partnerka miliardáře Janečka uspořádala dámskou párty a uchvátila obřím dekoltem: Takhle to známým ženám slušelo

Lilia Khousnoutdinová uspořádala dámskou párty. Super.cz

"Stvořili jsme knihy a kalendář, a myslím, že je to velice krásné. Tahle doba není jednoduchá, nicméně si myslím, že když lidé budou víc doma, budou o to víc číst knihy a budeme potřebovat i víc pozitivních archetypů, co se týče občanské sounáležitosti nebo politiky. A třeba ty naše královny, svaté ženy i aktivistky mohou k něčemu inspirovat," míní Lilia, která má evidentně v plánu další projekt, protože prozradila, že v létě putovala po stopách Máří Magdaleny a její sestry Marty ve Francii.

Večírek, který na počest dokončení stávajícího projektu, kam sezvala známé ženy, dal Lilii pořádně zabrat. "Byla to trošku akrobacie se orientovat v příkazech a zákazech, ale jelikož jsme primárně výstava, tak jsme spadali pod povolené akce. Vnímala jsem to jako takový poslední večer, protože nikdo neví, co bude přes zimu, takže jsem chtěla, abychom si to tady dneska užili," vysvětlila.

ČTĚTE TAKÉ: Snoubenka Karla Janečka se s postavou trápit nemusí: Předvedla perfektní figuru v plavkách

Lilia stejně jako ostatní hosté ženského pohlaví vypadala skvěle, a navíc hodně sexy v modelu, který doladila na poslední chvíli. "Půl hodiny před začátkem jsem si zaběhla pro šaty do ateliéru Tatiany Kovaříkové a doladila to podprsenkou, byla to hodně spontánní záležitost," svěřila. ■