Tentokrát fotila až zbytečně moc zahalená. Kráska s tváří holčičky a tělem zralé ženy vám i tak rozproudí tep

Nemá jen krásné tělo, ale i tvář. Foto: Super.cz/archiv T. Arsova

„Nikdy bych nevěřila, že já budu v časopisu Forbes. Je to jeden z mých snů. Navíc Tomáš je neuvěřitelný profesionál, obdivuji jeho práci,“ řekla Super.cz spokojená rodačka z Velké Bíteše, která v Praze studuje vysokou školu. Spolupráce s Arsovem pro ni navíc bude dlouhodobá. Kadeřník si ji totiž vybral jako jednu ze svých tváří.

V říjnovém čísle magazínu to držitelce titulu Dívka roku 2016 vážně sluší. Přála by si Gášpárová, aby spolupráce s magazínem byla vstupenkou do světa milionářů? „Já jsem skromná holka, stačí mi málo. Nepotřebuji k životu hromady peněz. Ale když už by byly, nezlobila bych se,“ smála se Gášpárová. ■