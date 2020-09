Málokterá česko-slovenská hvězda by si to mohla dovolit. Dara Rolins se předvedla v Madonnině korzetu se špičatou podprsenkou

Dara v kostýmu Madonny Foto: Super.cz/Vogue CS

V showbyznyse se pohybuje od svých čtyř let. Není tedy divu, že si Daru Rolins (47) vybrali na obálku říjnového čísla Vogue, které je věnované archivům, jejich důležitosti a síle. V československé módní bibli chtěli připomenout, jak obohacující je znát minulost, a že to je klíčové k tomu, abychom si zajistili co nejlepší budoucnost.

Dara Rolins byla prý pro tvůrce titulu samozřejmou volbou na obálku. Ze všech československých osobností nejlépe symbolizuje pozitivní změnu. Z dětské hvězdy vyrostla – přeneseně i doslova – do role uznávané umělkyně, která vždy byla relevantní. Zčásti jistě právě i díky tomu, že nikdy nezapomněla na to, kým byla, ani na cíl svého směřování.

„Je to opravdu z kategorie splněný sen. Ani teď se mi nechce věřit, že mám titulku Vogue," uvedla s nadšením zpěvačka, která pro československou mutaci magazínu odjela na začátku září fotit do Paříže s fotografem Lucianem Borem.

„Samo focení bylo jedno z nejnáročnějších, které jsem kdy v životě absolvovala. Ti, co mě znají, vědí, že na focení to vždy ženu dopředu a moc trpělivosti nemám. Ale tady jsem poslušně pózovala, převlékala se, experimentovala s vlasy i make-upem od osmi od rána do devíti do večera," vzpomíná Dara.

Na stránkách říjnového čísla se popová diva objevuje v legendárních archivních modelech od couturiéra Jeana Paula Gaultiera, a to včetně ikonického korzetu, který proslavila Madonna v rámci The Blond Ambition World Tour, svého turné v roce 1990.

„Radši jsem v den focení ani nic nejedla, abych se do všeho vešla. Všechno totiž byly originály, bez možnosti výběru na padnoucí velikost. Kolekci přivezli dva bodyguardi rovnou z nějaké výstavy a celou dobu náležitě hlídali."

Dara nechala čtenáře nahlédnout do svého archivu plného deníků, zápisníků, novinových článků a fotografií. O tom, co jsme tam našli, se nám jako jejím fanouškům ani nesnilo. ■