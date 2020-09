Německý inženýr nechal veřejnost rozhodovat o své rozkoši, dopadlo to dle očekávání

Vlastní zlepšovák vyrobil tak, aby byl propojený s upozorněními na sociální síti a o vlastní rozkoši nechal rozhodovat svoje fanoušky na Twitteru. Princip je zcela jednoduchý. Za jeden „lajk” 10 vteřin vibrace, za jedno sdílení celá půl minuta legrace.

Here we go: my open-source Wi-Fi vibrator is in my butt again. Instead of running a guestbook, it's reading the status of this tweet. Vibration intensity is controlled by the poll. Liking the tweet means 10 more seconds of vibration. Retweeting means 30 more seconds of vibration.