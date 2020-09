Eva Samková už skoro dva roky chodí s tímto fešákem. Čím to u ní populární herec vyhrál a kdo koho sbalil?

Eva Samková a Marek Adamczyk tvoří pár necelé dva roky. Foto: TekiShine/FTV Prima

Nejúspěšnější česká snowboardistka a populární herec. Pro někoho možná nečekaný pár, Evě Samkové (27) a Marku Adamczykovi (32) to ale klape už skoro dva roky, a nadmíru dobře. Dohromady se dali díky sociálním sítím.

„Začal mě sledovat na Instagramu, taky jsem ho začala sledovat a předpokládala jsem, že mi napíše. A on mi nenapsal. Tak jsem mu napsala já,“ vyprávěla Eva v 7 pádech Honzy Dědka. „Dával tam vtipné Instastories a já mu napsala, že je skoro stejně tak vtipnej jako já. To zabralo a pak mě pozval do divadla,“ popsala počátky jejich vztahu.

„Tím jsem to vyhrál,“ směje se Adamczyk.

Zalíbení v sobě ale našli už dříve, na koncertě Pro Světlušku, kde měl Marek za úkol udělat s Evou rozhovor. Nejen proto, že šlo o přímý přenos, byl značně nervózní. „Věděl jsem, kdo je Eva Samková, znal jsem to jméno, ale to bylo všechno. Připravoval jsem si fóry o prknech, která znamenají svět, a bylo to strašně trapný,“ vzpomíná na setkání herec.

Eva pak vtipně dodala, že když jí řekli, že s ní bude dělat rozhovor Marek, myslela si, že jde o moderátorské eso Marka Ebena. „A pak přišel tenhle Marek. Ale byl v pohodě,“ uzavřela Samková. ■