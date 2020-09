Ilustrační foto Profimedia.cz

Tohle se jen tak někomu nestane, ale je to taková malá odplata za to, že nedáváte pozor na zápase basketbalu. Paní se spolu se svým doprovodem dívala do mobilu, kvůli čemuž neviděla blížící se míč. Dostala to přímo do obličeje.