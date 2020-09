Karlos Vémola ukázal, jak hubne na zápas: Jak teď bojovník vychází se svojí ex Lelou Ceterovou?

Karlos Terminátor Vémola promluvil o sportu i vztahu. Super.cz

Karlosovi fanoušci samozřejmě vědí, že už dvě knížky vydal. Na dvou dalších pracuje. "Teď se píše třetí, a dokonce s Jiřím Krampolem (82) souběžně pracujeme na čtvrté. Toho sepisování mám až nad hlavu, pořád by po mně něco chtěli, ale nejdřív musíme vytvořit nějaký nový příběh, a hlavně se potřebuju soustředit na trénink," míní bojovník.

Zastavili jsme se i u jeho soupeře Baby Jagy, který ho podle svých slov stále marně vyzývá. "Já nic neodkládám, jako každý sportovec jsem byl prostě zraněný, pak do toho přišla ještě korona. On vykřikuje, že se mnou chce mít zápas co nejdřív třeba hned vedle na benzínce. Já budu zápasit 17. října v Brně, jeho problém, že nenastoupí," krčil rameny Vémola, který nám ve videu popsal, jak trénuje a také to, že musí ještě shodit dost kil.

"Připravuju se na zápas a musím shodit dvacet kilo, což není legrace. Zatím mám dole pět. Trénuju čtyřikrát denně a snažím se nežrat," řekl. Stres při rozchodu s partnerkou Lelou prý na hubnutí či přibírání žádný vliv neměl. "Já žádný stres neměl, protože jsme měli s Lelou naprosto pohodový normální rozchod. Stres vyvolala jenom média, oba se tomu smějeme a nevyjadřujeme se k tomu," řekl nám Karlos.

"Ať si média píší cokoli, já tenhle víkend trávil s holkama v Bratislavě a příští víkend jedou zase za mnou do Prahy," vysvětlil s tím, že návštěva dcery a bývalé partnerky mu rozhodně stojí za to, aby před cestou na Slovensko absolvoval povinné testy na covid-19. "To, že si nechám udělat výtěr z nosu, abych mohl vidět malou, nevidím jako žádnou komplikaci. Těch třicet vteřin mě nezabije," ujistil nás.

A co všechny ty ženy, které o něm mluví a o nichž se v souvislosti s ním píše? "Ony toho hodně říkají... Já zas vždycky říkám: Podívejte se na můj ksicht a kolik se ke mně hlásí žen. To je taky věc, které se směju. Já se nejvíc bojím, až se ke mně přihlásí nějaký chlap. To pak teprve bude mediální průšvih," smál se Karlos. ■