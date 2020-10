Před publikem zpívá pravidelně: Doma s malou dcerkou má Josef Vágner blok, proč?

Josef Vágner promluvil o dceři Super.cz

Po půl roce se Josef Vágner (30) vrátil v září do práce. To mu ale příliš dlouho nevydrželo a už je kvůli koronaviru opět doma. I tak se ale těší na zkoušení nového muzikálu z hitů Waldemara Matušky, které by mělo začít už v listopadu. „Já jsem dostal roli Jáchyma, je to role ducha, ze začátku není duch a v průběhu se z něho duch stane,“ svěřil se zpěvák na nedávné tiskové konferenci.

„Moje většina rolí dopadá tak, že já umírám, takže nevím, jestli jsem vůbec mohl dostat nějakou jinou roli, protože bych absolutně narušil to, jak to se mnou dopadá vždycky,“ řekl Super.cz Pepa Vágner, který se na nové představení s názvem Láska nebeská a písně Waldemara Matušky již těší.

„Mám ty písničky moc rád, byl to člověk, kterého moji kamarádi zase tolik nevnímali, ale já skrz tu hudební stránku jsem ho vnímal moc. A to také to, co ho bavilo, v soukromém životě. Měl hrozně rád námořníky, vodu, a to mám taky hrozně rád,“ svěřil se Josef Vágner, který svým hlasem pravidelně baví diváky v Divadle Broadway. Nás zajímalo, zda doma zpívá i své malé dceři.

„Mám doma strašný blok, před ní zpívat. Nenapadají mě písničky. Jsem rád, když jedeme za mou mámou, tedy babičkou nebo za prababičkou a ony si ty dětské písně pamatují. Naskakuje mi to z dětství a také vzpomínky z dětství, které jsou s tím spojené,“ prozradil Josef Vágner o malé Amelii. To, zda bude hudebně nadaná po něm zatím nedokáže odhadnout. „Podle mě po mě bude v tom, že má rovné vlasy, a ne kudrnaté a že je má světlé a ne tmavé,“ řekl zpěvák, jehož manželka Marlene má tmavé kudrnaté vlasy. ■