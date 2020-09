Prymula chce v pátek nechat školáky doma. Úplná blbost, míní Agáta. A co další slavní rodiče?

Někomu výzva od ministra zdravotnictví pěkně zkomplikuje život. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Ne každý z rodičů tuto výzvu, která přichází narychlo, uvítal. „Bohužel to všem pracujícím rodičům zkomplikuje práci, nám také. Budeme muset řešit hlídání. Přijde mi to jako další krok, který nikam nevede,“ svěřila Super.cz DJka Andrea Pomeje (32).

Podobně se k situaci staví i bývalá modelka Agáta Hanychová (35), která má školou povinného syna Kryšpína a ve školce letos poprvé také dceru Miu, o kterou se v péči s exmanželem Jakubem Prachařem (37) střídají. „Přijde mi to jako úplná blbost, ale to je většina věcí, které se teď nařizují,“ říká brunetka.

Na druhé straně se našli i tací, kteří jeden den volna navíc se svými ratolestmi kvitují, protože mají možnost někam vyrazit. „Já to jenom vítám. Jeden den volna navíc nikomu neublíží a my aspoň můžeme s dětmi vyrazit na chalupu a do přírody. Nic lepšího pro nás pro všechny teď nemůžeme udělat,“ svěřil svůj názor sportovní moderátor a dvojnásobný tatínek Vojtěch Bernatský (45).

Volný pátek by přivítala i Alice Bendová. „U nás doma vítáme každé volno dětí. Jiná situace je u maminek, které pracují například ve zdravotnictví a nemohou si snadno vzít volno z práce,“ říká Bendová a jedním dechem dodává: „Pro mnoho lidí to asi nebude úplně vítané."

Neutrální postoj zaujala jedna z našich nejkrásnějších missek, která důvěřuje tomu, že výzva má svůj důvod. „Pokud si někdo myslí, že to něčemu pomůže, tak proč ne,“ řekla Iva Kubelková (43). „Děti z toho nápadu budou určitě nadšené,“ dodala herečka Vlastina Svátková (38), která má kromě nejmladšího syna Matyáše (3) dva školou povinné syny Adama (13) a Kryštofa (9). ■