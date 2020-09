Nejstarší dcera Aleca Baldwina se pěkně odvázala: S fanoušky se podělila o selfie bez podprsenky

Ireland Baldwin Profimedia.cz

Ireland Baldwin (24) je velkou ségrou už pěti malých sourozenců. Modelčin otec Alec (62) a jeho současná manželka Hilaria (36) přivítali na svět nedávno pátý přírůstek . Ačkoliv Ireland v minulosti trpěla anorexií a bulimií , dnes je se svým tělem smířená a umí to dát najevo.

S fanoušky na Instagramu se podělila o několik zrcadlových selfie nahoře bez. Samozřejmě kvůli cenzuře na sociální síti bujné poprsí zakryla, ale i tak upoutala dost pozornosti.

V srpnu to bylo šest let, co se Baldwin vypořádala s poruchami příjmu potravy. Poprvé o problémech promluvila teprve před dvěma roky. Trvalo jí prý léta, než se přijala taková, jaká je. V začátcích modelingu jí totiž říkali, že je tlustá, a tak běhala na běžícím pásu i několik hodin v kuse.

Dnes je ale všechno jinak a Ireland je víc vyrovnaná. Jak je ostatně vidět i na sociální síti. Fanoušky často nabádá, aby se měli rádi takoví, jací jsou, a nebojí se vystavit na odiv bujné poprsí v prádle nebo i bez něj. ■