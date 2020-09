Tahle cesta bude zřejmě ještě bolet: Eva Čerešňáková vyrazila na 250 kilometrů dlouhou pouť

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Vydat se na náročnou poutní cestu je čím dál populárnější. Putovat napříč Portugalskem se nyní rozhodla i Eva Čerešňáková (34). Modelka a moderátorka se vydala na cestu do Santiaga de Compostela a čeká ji cesta dlouhá 250 kilometrů.

„Nemám žádnou krizi, nehledám, kdo jsem, ani nehledám odpovědi na životní otázky. Možná víc než kdy předtím vím, kdo jsem a kam v životě jdu, co pro mě je a co není v životě důležité a znám odpovědi na víc otázek, než bych si sama přála,“ svěřila se Eva, která si s myšlenkou vydat se na náročnou cestu pohrávala již několik týdnů. Nakonec si zabalila batoh, který váží víc než 8 kilogramů a odletěla do Portugalska.

„V letošním mimořádném roce mi tento nápad přišel na mysl a já jsem se rozhodla tuto výzvu, nejen fyzickou, ale pro mě i hodně duchovní, přijmout. Na chvíli se odpoutat od starostí všedních dnů a užívat si kouzlo plného žití v přítomnosti, rozjímání a při překonávání svých vlastních sil i pomyslné vedení hovorů s Bohem. To lze jen tehdy, když se zastavíme a chceme naslouchat,“ svěřila se Čerešňáková, která bude nyní několik dnů putovat zemí a přespávat na ubytovnách pro poutníky. A jediné, čeho se při cestě obává, je špatné počasí.

„Mé nadšení po příletu sláblo s nabírající intenzitou deště. Každopádně jsem vážně tu a vyrážím pěšky na pouť do Santiaga de Compostela, o to víc mě deštivá předpověď trápí. Ale nějak se to zvládnout musí, věřím,“ dodala Eva, která vyrazila na dvoutýdenní pouť. ■