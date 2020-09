Známý český zpěvák oslavil 34 let. Oholil si hlavu a přiznal panické ataky a úzkosti

Michael Foret Foto: Instagram M. Foreta

„Jsem vděčnej za svoji rodinu, která je nejlepší na světě, za vás a taky za svoji hudbu, která mluví za mě už naštěstí v takové míře, že se za žádný jiný masky schovávat nemusím, a hlavně nestíhám. Snad teď ale uklidním i ty, co mi občas píšou, že dávám pořád jen samý happy fotky, a tím pádem jsem tedy strašně happy, nic mě netrápí, a jsem tím pádem nudnej,“ píše Foret na Instagramu.

Ale každá mince má dvě strany a ani jeho život není dokonalý.

„Dark side of the moon toho všeho je, že se se mnou od února tohoto roku skamarádili malincí démoni v podobně panických ataků a úzkostí. Svoje ‚přátelství‘ zatím ale držíme na uzdě. Všecko zlý je taky pro něco dobrý. I díky tomu jsem přišel na to, že láska je jediná věc na světě, která má právo krmit moji duši, a hlavně, že svůj život musím žít Teď a ne Až,“ uvedl Michael.

Co se nové image týče, došlo k ní na jaře během karantény a se zmíněnými potížemi souvisí jen částečně. „Za ‚účesem‘ není nic zásadnějšího. Šlo vlastně o sázku. Ale pravdou je, že jsem to chtěl už delší dobu zkusit. Když mi nebylo zrovna hej, potřeboval jsem nějakou zásadnější změnu. A když jsem to jednou plácnul před kámošem, vyhecoval mě natolik, že jsem to udělal,“ řekl Super.cz Foret.

A co na to manželka? „Eliška byla taky jedním z iniciátorů, takže mě v tom rozhodnutí podpořila,“ dodal Foret, v hudební branži známý také jako MikAel. ■