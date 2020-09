Sylvester Stallone oplakává maminku: Houževnatá Jackie (✝98) chodila do fitka i po devadesátce, stovky se však nedožila

Jackie Stallone se synem Sylvesterem Profimedia.cz

„Dnes ráno jsme s bratry přišli o naši milovanou maminku Jackie Stallone. Byla matkou čtyř dětí, Tommyho, Sylvestera, Frankieho a naší zesnulé sestry Toni Ann,“ napsal v prohlášení.

„Dokázal bych s ní o minulosti mluvit hodiny, bylo to jako lekce dějepisu. Její mysl byla jasná až do její smrti. Jako správná rebelka nikdy nenosila roušku,“ napsal s tím, že rodina prožívá opravdu těžké chvíle. „Topím se v slzách, když někoho znáte 70 let, je to těžké a smutné,“ dodal.

Kromě dětí měla Jackie sedm vnoučat a tři pravnoučata. Zanechala po sobě také manžela Stephena Marcuse Levina, za nějž byla provdaná 20 let.

Jackie milovala fitness a proslula jako zakladatelka televizní show G.L.O.W., The Gorgeous Ladies of Wrestling. Posilovnu navštěvovala pravidelně i po devadesátce. Její největší vášní byla astrologie, kterou studovala, a na téma napsala i knihu. V roce 2005 se účastnila reality show Celebrity Big Brother. ■