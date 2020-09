Simona Stašová přesně popsala průběh covidu-19: Jídlo jí nechávala za dveřmi i maminka Jiřina Bohdalová

Simona Stašová promluvila o prodělaném covidu-19. Super.cz

"Nebudu říkat, že je to lehká chřipečka. Taky už je mi pětašedesát, tak to na mně bylo znát. Nekašlala jsem, ale všechno mě bolelo, hlavně záda, nevěděla jsem, jak si mám lehnout. Jsem typ, který hodně spí, a skutečně jsem šestnáct hodin denně prospala. Spala jsem přes den a pak i v noci. Taky se mi pořád motala hlava, tak jsem byla vlastně pořád v posteli," popisovala Super.cz.

"Přišlo to z hodiny na hodinu a zase po devíti dnech mi zase z hodiny na hodinu bylo najednou dobře. Probudila jsem se a zjistila, že nemám horečky a dostávám do sebe sílu. Pak ještě pět šest dní pracovala únava, ale přežít se to dá, když člověk není jinak nemocný. Je to divný, jiný než chřipka," doplnila.

"Byla jsem v izolaci, synové mi přinášeli jídlo a nechávali mi ho za dveřmi. A pak mi vařila i máma, která mi vozila jídlo. Tak jako já jsem na jaře chodila k ní, když ti staří lidé neměli chodit ven, tak jsme si navzájem pomohly," postarala se o dceru i herečka Jiřina Bohdalová (89). ■