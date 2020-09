Miss z děcáku má v 6. měsíci nahoře 4 kila: Těhotná se stěhovala do zapadlé vesničky

Veronika Kašáková má v 6. měsíci nahoře 4 kila. Michaela Feuereislová

"Nahoře mám teď čtyři kila, ale je to trochu složitější počítání, protože během karantény jsem ještě před otěhotněním nabrala dvě kila, takže dohromady by to bylo šest," smála se spokojená Veronika, která se v těhotenství cítí dobře.

To je důležité už proto, že musela zvládnout i stěhování. "Stěhovali jsme se ještě dál na západ, do domu do vesničky za Chomutovem. Přesvědčil mě k tomu partner Milan, protože tam máme známé i příbuzné z jeho strany, dokonce i pár těhulek, takže tam budu mít ideální sociální zázemí a pomůže mi i jeho maminka," svěřila Super.cz. ■