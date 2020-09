Poprvé po prodělaném covidu ve společnosti: Jak se Lucie Bílá cítí?

Lucie Bílá otevírala své divadlo. Super.cz

Lucie Bílá (54) měla otevřít svoje divadlo už před dvěma týdny , to ale nešlo, protože onemocněla covidem-19 . V pondělí mohla poprvé mezi lidi, takže ke slavnostnímu openingu mohlo dojít. Jen její partner Radek ji ještě nemohl doprovodit, protože ten musí být doma až do středy, nemoc chytil od Lucky později.

"Sice jsem už několikrát slyšela, že mám cenu za odvahu, když otevírám divadlo v tuhle dobu, ale kdybych se do toho nepustila, tak bychom o to divadlo přišli," míní Lucka, která nechala zrekonstruovat veškeré prostory a pořídila i klimatizaci. "To divadlo se věnovalo deset let představením pro turisty a já jsem sem potřebovala dostat Čechy. A než jsem je sem dostala, potřebovala jsem jako pořádná ženská uklidit," smála se.

"Moje domovská scéna od roku 1993 je tady, takže se vlastně vracím domů," vysvětlovala zpěvačka, která dohraje všechna stávající představení v Hudebním divadle v Karlíně, například Carmen už bude mít plánovanou derniéru. "Ale nevylučuji, že se tam s nějakým projektem hostovat vrátím," upřesnila.

V jejím divadle budou probíhat různé recitály, také činoherní představení a v květnu by se měl na jeviště vrátit úspěšný muzikál Láska je láska, který bude ale upgradovaný a doplněný o její další hity. Až se začnou vracet turisté, opět se budou hrát i velká vizuální představení.

Zpěvačka po nemoci vypadala výborně, proto nás samozřejmě zajímalo i to, jak se cítí. "Zrovna jsem si říkala, že jsem měla ohromné štěstí, které bych přála každému. Měla jsem jen příznaky chřipky. Cítím se trošku unavenější, to je logické. Musíme být opatrní, zvlášť ti zranitelnější lidé. Je už strašně otravné o té nemoci pořád mluvit. Lidi jsou vyděšení, mají strach, už mi slovo koronavirus připadá sprosté. Hlavně na sebe dávejme všichni pozor, a když už to chytneme, ať máme co nejlehčí průběh," přeje všem zpěvačka.

Ta ostatně otevírala divadlo spolu s herečkou Simonou Stašovou (65), která také covid-19 prodělala, takže aspoň podle hygieniků mají obě 90 dní hájení, kdy se nemusejí bát, že by opět onemocněly a nikdo se nemusí bát ani kontaktu s nimi. "Je zajímavé, že jsme tím prošly obě ve stejnou dobu a díky tomu můžeme rozjet tohle úžasné divadlo," uzavřela zpěvačka. ■