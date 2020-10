Nejistota je nezbytná a obtížná součást herecké práce, říká Ivana Jirešová

Ivana Jirešová s dcerou Sofií Herminapress

Jablko nepadá daleko od stromu. Své o tom ví i herečka Ivana Jirešová (43), jejíž dcera Sofie se rozhodla pro studium konzervatoře. Přestože si to její maminka příliš nepřála, už je řádnou studentkou prvního ročníku.

„Musím říct, že jsem to nechtěla. Byla jsem proti tomu, aby šla studovat konzervatoř. Já totiž znám obě strany mince. V naší branži je skvělé mít práci, ale to období, kdy je práce míň nebo žádná, to je k zbláznění,“ vysvětlila nám Ivana s tím, že doufá, že vše v pohodě zvládnou.

„Je samozřejmě fajn, že se někam dostala, že se těší, ale já o téhle profesi vím své a snad to nebude znít sobecky, ale budu s ní celé to martyrium zřejmě prožívat, jako jsem ho prožívala sama. Spíš bych byla opravdu radši, kdyby studovala nějaký jiný obor a já bych se od ní s potěšením třeba něco přiučila,“ svěřila nám své obavy herečka, která mluví z vlastní zkušenosti, pro svou dceru chce totiž to nejlepší.

„Není těžké si zahrát krásné velké role, ale je těžké je dostat. To je pravda, třeba moje role Lucky v Ordinaci byla náhoda a jsem za ni moc ráda. Nejistota je nezbytná a obtížná součást herecké práce,“ dodala herečka, známá také z muzikálů Kvítek mandragory nebo Kat Mydlář. ■