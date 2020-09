Nejen syn Filip pomáhal Lucii Bílé s otevřením divadla: Tohle je jeho bratr Pavel

Lucie Bílá se synem Filipem (vlevo) a jeho bratrem Pavlem Herminapress

"Důležité je, aby lidi věděli, že je to rodinné divadlo. Doufám, že se tady do toho jednou zapojí i naše děti. Dneska tady tedy byli dva, Filip a Pavel, kteří pomáhali, přiložili ruce ke všemu a starali se o vše, co bylo potřeba," vysvětlovala Super.cz zpěvačka, která vlastní divadlo právě se svým bývalým partnerem, který má na starosti spíše finanční atributy, zatímco ona se stará o organizaci a repertoár.

Filip studoval ve Francii. Znamená to tedy, že už se vrátil domů? "Myslím, že bude po tatínkovi spíš světoobčan. Baví ho celý svět, a jakmile tohle všechno pomine, ta hrůza, tak se zase rozeběhne. Nicméně on už tady v jednom vizuálním představení pro turisty hrál a měl tady i takový workshop, který mu neskučně šel. Možná se sám divil, že na to jeviště patří taky," pěla Lucie ódy na syna, který jí natočil i videoklip, a k dalšímu se chystá. ■