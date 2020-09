Ilustrační foto Profimedia.cz

Tohle je přímo ukázkový zachránce. Slečna chtěla svého pejska vyzkoušet z jeho dovedností v záchraně lidského života, a to netušila, že to její německý ovčák vezme tak vážně. I když mu naznačovala, že už se netopí a může se v bazénu postavit, pejsek si nedal říct a za ohon ji dotáhl až na kraj bazénu. To je láska.