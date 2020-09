Vzít hercům možnost hrát je pro ně smrt, píše Jan Hrušínský v reakci na Heřmánkovu výzvu

Jan Hrušínský Michaela Feuereislová

„Zavřete, prosím, divadla, stejně jako tomu bylo na jaře. Ve všech civilizovaných zemích tomu tak je. Uvědomte si, prosím, že herci jsou v tuto chvíli nejohroženější skupinou. Všichni obyvatelé jsou chráněni na pracovištích a ve veřejném prostoru řadou vládních nařízení a opatření. Herci ne! Již nyní je činnost divadel z důvodů nákaz a karantén značně ochromena. Jako ředitel nechci ohrozit zdraví svých starších kolegů. Za to odmítám nést jakoukoliv zodpovědnost,“ napsal Heřmánek vládním představitelům. E-mail psal soukromě, dopis se ale dostal na veřejnost

S Heřmánkovou výzvou nesouhlasí jeho kolega a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, jenž na ni zareagoval v textu, ve kterém vyjádřil svůj názor na současnou situaci v divadelnictví obecně.

„V Divadle Na Jezerce pochopitelně hrají i senioři, také mám o ně obavu. Jako Karel ml. (syn Karla Heřmánka - pozn.) pocházím z herecké rodiny a sám se živím divadlem už 45 let. Právě proto vím, že vzít hercům možnost hrát je pro ně smrt. I to jsme bohužel na mnoha příkladech v minulosti zažili. Takže... prosím, dost tajných žádostí o zákaz divadel, a především lepší péči o kulturu v České republice,“ napsal mj. na Facebooku.

ČTĚTE TAKÉ: Pavel Trávníček se bojí opětovného zavření divadel: Co říká na kolegu Karla Heřmánka, který si to přeje?

K výzvě Karla Heřmánka se vyjádřili i další kolegové. „Musím říct, že Karel je odvážný, myšlenka to není špatná, škoda, že se nedá zrealizovat. Ale nepředbíhejme, možná, že se to stane,“ řekl Super.cz na dotaz herec a režisér Pavel Trávníček (69). „Je fakt, že nikdo neví, co bude zítra, protože tady se to mění z hodiny na hodinu,“ dodala jeho žena Monika. ■