Herec ze slavného seriálu Borgiové na sociální síti oznámil, že je bisexuál

„Minulý týden jsem se bavil s přáteli, a když přišla řeč na výlet, který jsem absolvoval se svou bývalou přítelkyní, ptal jsem se sám sebe, jako už po tisící, jak to vyprávět, aniž by to vypadalo, že tohle je celý můj příběh,“ uvedl svůj text.

Podle něj se takto cítí mnoho bisexuálů, kteří pak dělají to samé, co on: nechávají lidi v tom, co si sami myslí. „Možná ze strachu, že by řekli příliš. Snad pod rouškou soukromí. Nebo proto, že maskulinita je ta nejkřehčí měna, připravena padnout při první známce zranitelnosti nebo odlišnosti.“

Dle herce se bisexuality stále drží určitá stigmata jako nerozhodnost, nevěra nebo podvádění. Mlčení však podle něj má „zvrácený“ účinek na udržování těchto stereotypů a „zneviditelnění“ bi kluků. „A vede k pochybnostem, zda vůbec existujeme,“ myslí si.

Sám o sobě prý François Arnaud vždy přemýšlel jako o bisexuálovi. „Nebyl jsem zmatený. Neloajální. Ani zahanbený. Neviditelný,“ dodal kanadský herec, známý především z historického seriálu Borgiové. Zahrál si rovněž v seriálech Mrtvý bod nebo Midnight, Texas či ve filmech Miláček nebo Dva nestačí. ■