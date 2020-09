Bez podprsenky? Bez podpatků? Žádný problém. Herečka si při sledování Emmy udělala pohodlí

Jameela Jamil Profimedia.cz

Mnozí pohodlí svých domovů uzpůsobili i outfit. Nebylo výjimkou, že lidé byli v teplákovkách nebo rovnou v pyžamech. To byl případ i herečky Jameely Jamil. Svou fotku z gauče okomentovala slovy: „Bez podprsenky? Bez podpatků? Žádný problém.“

„Ale udělala jsem si make-up a oblékla si lesklý župánek, protože... Takhle by to Tahani chtěla. A je to její den, ne můj,“ narážela Jamil na komediální seriál The Good Place, v němž vystupuje jako Tahani Al-Jamil. V nominacích se seriál objevuje poslední tři roky, letos v šesti kategoriích. ■